В Пакистане и Афганистане в результате землетрясения погибли четыре человека (ВИДЕО)

По меньшей мере два человека погибли в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в результате землетрясения, зафиксированного во вторник вечером в Афганистане. Еще два человека погибли в восточной афганской провинции Лагман, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета "Доон" со ссылкой на предварительный отчет пакистанского управления по борьбе со стихийными бедствиями, два человека погибли и шесть пострадали в Хайбер-Пахтунхве при обрушении крыш и стен жилых домов. В свою очередь агентство Reuters информирует со ссылкой на полицию Пакистана, что в этой местности в округе Сват пострадали около 150 человек. Больницы округа объявили режим повышенной готовности.

Кроме того, представитель управления Афганистана по смягчению последствий стихийных бедствий сообщил агентству о гибели двух человек в провинции Лагман.

По данным "Доон", подземные толчки, помимо Хайбер-Пахтунхвы, ощущались и в других регионах Пакистана, в том числе в городах Пешавар, Лахор, Кветта, Равалпинди и Исламабад.

Ранее во вторник Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,8 в Афганистане, позже сейсмологи скорректировали магнитуду до 6,5. Эпицентр находился недалеко от афганской границы с Пакистаном и Таджикистаном, в 48 км к юго-западу от города Ишкашим с населением более 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 185 км. Землетрясение также почувствовали жители Индии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.