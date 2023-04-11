Tesla выпустила новый дешевый электрокар

Компания Tesla начала принимать заказы на упрощенную версию Model Y. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает издание InsideEVs.

Вариант с новой версией электрического кроссовера появился в конфигураторе на сайте автопроизводителя. Обновленная Model Y также получила двухмоторную полноприводную трансмиссию, однако электрокар имеет уменьшенный запас хода — до 450 километров. Журналисты предположили, что автомобиль базируется на новом аккумуляторе Tesla 4680. Стоимость дешевого автомобиля составляет 50 тысяч долларов.

Model Y также выпущена в версиях Long Range и Performance, которые имеют запас хода 530 и 490 километров соответственно. Стоимость Long Range составляет 53 тысячи долларов, Performance — 57 тысяч долларов.

Авторы издания также отметили, что самая дешевая Model Y имеет базовую комплектацию — выкрашенный в белый цвет кузов и салон с сиденьями из синтетической кожи. По словам журналистов, пока неизвестно, можно ли получить на покупку электрокара налоговую льготу в размере 7500 долларов.