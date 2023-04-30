Страны G7 договорились о пяти принципах ответственного использования ИИ

Страны Группы семи (G7) на фоне роста сфер применения искусственного интеллекта (ИИ) договорились о пяти принципах ответственного использования таких технологий. Об этом говорится в распространенном в воскресенье плане действий, принятом по итогам состоявшейся в городе Такасаки встречи глав цифровых и технологических ведомств "семерки", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Указанные в документе пункты следующие: верховенство закона, соблюдение предусмотренных законом процедур, использование возможностей для инноваций, демократия и уважение прав человека. " Мы выступаем против злоупотребления искусственным интеллектом, которое подрывает демократические ценности, подавляет свободу слова и угрожает правам человека", - отмечается в заявлении министров.

Решение включить в повестку встречи вопросы, касающиеся использования ИИ связаны с растущей популярности таких технологий и сервисов на их основе, к примеру чат-бота ChatGPT. В связи с этим страны Группы семи изучают способы пресечения распространения предвзятости и дезинформации, нарушения авторских прав и другие вредоносные способы применения искусственного интеллекта.

ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит "семерки" с 19 по 21 мая примет Хиросима.