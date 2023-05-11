Южная Корея отменит оставшиеся антикоронавирусные ограничения

Республика Корея отменит с июня почти все оставшиеся обязательные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, в том числе обязательную самоизоляцию в случае заражения. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на президента страны Юн Сок Ёля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент указал, что категория опасности коронавируса будет снижена с "серьезной" до "тревожной" с начала следующего месяца. Как пишет Yonhap, COVID-19 фактически объявлен эндемическим заболеванием. Обязательная семидневная изоляция будет отменена, вместо нее пациентам с коронавирусом будет лишь рекомендован пятидневный карантин.

"Было решено отменить требование носить маску во всех местах, за исключением больниц с палатами для госпитализированных", - сказал президент. Республика Корея отменила обязательное ношение масок в большинстве закрытых помещений с 30 января и в транспорте - с 20 марта, после этого без масок нельзя было появляться в таких местах, как аптеки и больницы.

Южнокорейский лидер сказал, что испытывает радость из-за того, что его сограждане смогут "вернуться к нормальной жизни спустя три года и четыре месяца" распространения коронавируса.

По данным властей, за прошедшие сутки было выявлено 20 574 новых случаев заражения, за все время инфицировано 31,3 млн человек. За день от последствий COVID-19 умерли 12 человек, общее число летальных исходов достигло 34 583.

5 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире.