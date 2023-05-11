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В Пакистане арестовали экс-главу МИД из-за протестов

Другие страны Материалы 11 мая 2023 07:40 (UTC +04:00)
В Пакистане арестовали экс-главу МИД из-за протестов

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Бывший министр иностранных дел Пакистана и заместитель председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Шах Мехмуд Куреши арестован в четверг за подстрекательство и организацию протестов, которые продолжаются в стране третий день подряд. Об этом сообщила пресс-служба ДЗС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция Исламабада только что арестовала Шаха Мехмуда Куреши, забрав его из представительства региона Гилгит-Балтистан в Исламабаде", - говорится в сообщении партии.

В среду телеканал Geo-TV со ссылкой на источники сообщал, что Куреши был задержан на 15 суток за нарушение статута о поддержании общественного порядка. Однако вечером того же дня политик опроверг факт своего задержания в Twitter.

В среду также были задержаны генеральный секретарь ДЗС Асад Умар и высокопоставленный деятель партии Фавад Чоудри. Все упомянутые политики входят в руководство ДЗС.

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