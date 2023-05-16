Мадуро заявил, что Венесуэла не вернется в Организацию американских государств

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла никогда не вернется в Организацию американских государств (ОАГ), которая должна быть распущена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ОАГ в течение 70 лет одобряла все военные интервенции и государственные перевороты в Латинской Америке и Карибском бассейне, в Чили, в Бразилии, в Гондурасе, в Парагвае, в Боливии, именно поэтому мы вышли из состава этой организации и никогда в нее не вернемся", - заявил в понедельник президент в авторской программе "С Мадуро плюс" государственного телеканала Venezolana de Television.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что "ОАГ имеет ужасную историю и сегодня превратилась в ничто, в руины, которые должны исчезнуть". Мадуро предложил "сделать из ОАГ жуткий музей цинизма и интервенций. Он поддержал президента Мексики Лопеса Обрадора, который считает, что "ОАГ уже ни для чего не служит".

ОАГ со штаб-квартирой в Вашингтоне была создана в 1948 году и до настоящего времени находится под контролем США. Формально в ее состав входили 35 государств Северной, Южной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В 1962 году под давлением США ОАГ приостановила членство Кубы. В 2017 году Венесуэла объявила о выходе из ОАГ и через два года в соответствии с уставом этой организации была исключена из ее состава. В ноябре 2021 года власти Никарагуа приняли решение о выходе страны из-за ее вмешательства во внутренние дела республики.