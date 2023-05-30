Китай отказал США в проведении встречи глав оборонных ведомств

БАКУ /Trend/ - Пекин отклонил предложение Вашингтона о проведении встречи министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в начале июня.

Как передает Trend, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Пентагон подчеркнул важность открытых каналов коммуникации между военными ведомствами США и Китая, чтобы избежать перерастания конкуренции в конфликт.

Информация от Bloomberg, опубликованная 19 мая, также указывала на то, что Пекин отклонил просьбу Остина о встрече с Ли Шанфу, пока на него действуют американские санкции. Администрация США не рассматривает возможности отмены этих санкций, как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.