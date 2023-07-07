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Президент Украины прибыл с визитом в Турцию

Другие страны Материалы 7 июля 2023 22:25 (UTC +04:00)
Президент Украины прибыл с визитом в Турцию

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, главу Украины встретили министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качир и Халук Байрактар.

Визит состоялся по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В рамках визита запланированы переговоры лидеров двух стран в ограниченном и расширенном составах.

Отметим, что, как ожидается, стороны обсудят ситуацию в Украине, зерновое соглашение, а также двусторонние отношения.

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