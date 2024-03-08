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Зеленский посетит Турцию с официальным визитом

Другие страны Материалы 8 марта 2024 00:22 (UTC +04:00)
Зеленский посетит Турцию с официальным визитом

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский 8 марта посетит Турцию с официальным визитом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Президента Турции.

Сообщается, что в рамках визита ожидается детальное обсуждение хода продолжающегося конфликта между Украиной и Россией, последней ситуации относительно продолжения действия Соглашения о зерновом коридоре и постоянного мира в регионе.

Ожидается, что на встрече Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Володимирв Зеленского будут обсуждаться турецко-украинские отношения.

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