Зеленский посетит Турцию с официальным визитом

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский 8 марта посетит Турцию с официальным визитом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Президента Турции.

Сообщается, что в рамках визита ожидается детальное обсуждение хода продолжающегося конфликта между Украиной и Россией, последней ситуации относительно продолжения действия Соглашения о зерновом коридоре и постоянного мира в регионе.

Ожидается, что на встрече Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Володимирв Зеленского будут обсуждаться турецко-украинские отношения.