В Иране перевернулся автобус - есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в провинции Альборз на севере Ирана перевернулся пассажирский автобус, следовавший из района Лангеруд в направлении Тегерана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил директор Центра неотложной медицинской помощи провинции Альборз Ахмед Махдави.

По его словам, в результате аварии пострадали 14 человек (9 женщин и 5 мужчин).

Все пострадавшие госпитализированы.

В дорожной полиции Альборза сообщили, что ДТП произошло по причине сонливости водителя автобуса.

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