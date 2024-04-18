В Афганистане из-за схода селя погибли 70 человек

БАКУ /Trend/ - В Афганистане из-за непрекращающихся ливней произошел сход селя, сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам представителя Национального управления по чрезвычайным ситуациям страны Джанана Саега, число погибших достигло 70, пострадавших - 56.

В результате стихии было разрушено или повреждено более 2,5 тыс. домов, погибло более 2 тыс. животных, гектары сельскохозяйственных угодий пришли в негодность.

Метеорологическая служба Афганистана предупредила, что ливни продлятся еще 4 дня.

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