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Франция после Армении продала самоходные артиллерийские установки и Эстонии

Другие страны Материалы 20 июня 2024 14:37 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Эстония закупит у Франции 12 самоходных артиллерийских установок "Caesar".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметили в Эстонском центре оборонных инвестиций, 6 самоходных артиллерийских установок должны быть поставлены до конца 2024 года, а остальные - до середины 2025 года. Стоимость покупки пока не разглашается.

Напомним, что ранее Армения подписала контракт о поставках из Франции артиллерийских установок "Caesar". Они будут доставлены в Ереван в течение 15 месяцев.

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