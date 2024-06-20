Франция после Армении продала самоходные артиллерийские установки и Эстонии

БАКУ /Trend/ - Эстония закупит у Франции 12 самоходных артиллерийских установок "Caesar".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметили в Эстонском центре оборонных инвестиций, 6 самоходных артиллерийских установок должны быть поставлены до конца 2024 года, а остальные - до середины 2025 года. Стоимость покупки пока не разглашается.

Напомним, что ранее Армения подписала контракт о поставках из Франции артиллерийских установок "Caesar". Они будут доставлены в Ереван в течение 15 месяцев.

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