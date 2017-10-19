Россия осуждает ядерные испытания в КНДР и выполняет все решения СБ ООН - Путин

19 октября 2017 19:54 (UTC+04:00)

Россия осуждает ядерные испытания в КНДР и выполняет все решения Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, передает РИА Новости.

"Да, мы безусловно осуждаем ядерные испытания, проводимые КНДР. Полностью выполняем при этом все решения в отношении Северной Кореи, принятые в рамках Совета Безопасности ООН. Я хочу это подчеркнуть, коллеги, чтобы здесь не было никакого двойного толкования", - заявил Путин на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Azernews Newspaper
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