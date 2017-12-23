В Шереметьево задержали британскую учительницу с гранатой в чемодане

В московском аэропорту Шереметьево в чемодане у 46-летней британской учительницы нашли ручную гранату, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Боеприпас обнаружили во время досмотра на входе в терминал. На допросе выяснилось, что женщина купила гранату на одном из московских рынков. По ее словам, она хотела продемонстрировать оружие студентам на уроках истории в лондонской школе.



Граната оказалась муляжом, однако сотрудники службы безопасности изъяли предмет. Подчеркивается, что боеприпас не являлся игрушкой: подобные модели используются военными в учебных целях.



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