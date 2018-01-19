Россия приложит серьезные усилия для сохранения иранской сделки - глава МИД

Россия будет прилагать серьезные усилия для сохранения иранской ядерной сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Я думаю, что мы сейчас будем достаточно серьёзные усилия прилагать к тому, чтобы этого не произошло и чтобы сделку не трогали", - сказал он на пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

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