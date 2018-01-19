Сообщения о выводе российских военных из Африна были опровергнуты - Лавров

Сообщения о выводе российских военных из сирийского Африна были опровергнуты, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН, передает РИА Новости.

"Эти сообщения потом были опровергнуты", - сказал глава МИД РФ, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать сообщения о выводе российских наблюдателей из Африна.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что российские военнослужащие покидают сирийский Африн, где ВС Турции планируют начать операцию против сил сирийских курдов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.