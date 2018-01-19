Сообщения о выводе российских военных из Африна были опровергнуты - Лавров

19 января 2018 23:23 (UTC+04:00)

Сообщения о выводе российских военных из сирийского Африна были опровергнуты, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН, передает РИА Новости.

"Эти сообщения потом были опровергнуты", - сказал глава МИД РФ, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать сообщения о выводе российских наблюдателей из Африна.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что российские военнослужащие покидают сирийский Африн, где ВС Турции планируют начать операцию против сил сирийских курдов.

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