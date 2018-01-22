Ford отзывает из России более 15 тысяч машин

Компания Ford объявила об отзыве кроссоверов Kuga и минивэнов C-Max, проданных в России с мая 2012 года по декабрь 2014 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и согласована с ООО "Форд Соллерс Холдинг" (официальный представитель Ford на российском рынке), передает РИА Новости.

В общей сложности под действие сервисной акции попали 15 670 автомобилей. Причина отзыва — локальный перегрев головки блока цилиндра. Это может привести к образованию трещин и утечке масла, находящегося под давлением, что способно вызвать возгорание моторного отсека.

По данным Росстандарта, на всех Ford Kuga и C-Max, попавших пот отзыв, модернизируют систему охлаждения. На автомобили установят датчики уровня охлаждающей жидкости и обновят программное обеспечение. В результате в транспортных средствах появится визуальное и звуковое предупреждение, информирующее об уровне охлаждающей жидкости.

ООО "Форд Соллерс Холдинг" оповестят владельцев попавших под действие сервисной акции машин письмами и по телефону. Список VIN-номеров также будет доступен на сайте Росстандарта. Все ремонтные работы выполняются бесплатно.

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