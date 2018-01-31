Два самолета МЧС отправятся искать пропавшее судно "Восток" в Японском море

МЧС в среду направит два самолета на поиски пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю, передает РИА Новости.



"Поисковые работы рыболовецкого судна "Восток" в акватории Японского моря будут продолжены авиацией МЧС России и проходящими морскими судами. Запланирован вылет воздушных судов Бе-200 ЧС Хабаровского и Красноярского Авиационных спасательных центров МЧС России", — говорится в сообщении.

Накануне самолет Бе-200ЧС обследовал 2 тысячи 376 квадратных километров морской акватории.

На телефон "горячей линии" МЧС уже поступило 762 обращения. Психологи МЧС России оказывают родственникам пропавших информационную поддержку и психологическую помощь.



В четверг, 25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек.

Отметим, что среди членов экипажа пропавшего судна двое азербайджанцев - матрос Мубариз Гусейнов 1972 года рождения и матрос Руслан Ализаде 1991 года рождения.

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