МИД надеется, что "Восточное партнерство" ЕС не станет русофобским проектом

17 февраля 2018 17:38 (UTC+04:00)

Россия надеется, что Брюссель не допустит превращения программы "Восточное партнерство" в русофобский проект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он напомнил, в свое время России обещали, что "Восточное партнерство" не направлено против интересов России.

"Рассчитываем, что они [обещания] будут выполнены и что попытки направить этот проект в русофобское русло будут пресекаться Брюсселем. Рассматривать ситуацию в Европе через призму "игры с нулевой суммой" крайне опасно", — сказал Лавров.

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