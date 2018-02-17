МИД надеется, что "Восточное партнерство" ЕС не станет русофобским проектом

Россия надеется, что Брюссель не допустит превращения программы "Восточное партнерство" в русофобский проект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он напомнил, в свое время России обещали, что "Восточное партнерство" не направлено против интересов России.

"Рассчитываем, что они [обещания] будут выполнены и что попытки направить этот проект в русофобское русло будут пресекаться Брюсселем. Рассматривать ситуацию в Европе через призму "игры с нулевой суммой" крайне опасно", — сказал Лавров.