Задымление в здании МГУ ликвидировали (Обновлено)

1 марта 2018 17:15 (UTC+04:00)

Задымление в корпусе юрфака МГУ на Воробьевых горах ликвидировано, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Москвы.

"Пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу улица Воробьёвы Горы дом 1/13. Происходило тление утеплителя с внешней стороны вентилируемого фасада на площади 1 кв.м. Ликвидировано. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

16:57 (GMT+4) Задымление возникло в четверг днем на фасаде здания юридического факультета МГУ в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Задымление на втором этаже корпуса №13 юридического факультета МГУ на Воробьевых горах", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дымит часть обшивки здания. На место ЧП уже направлены пожарные подразделения.

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