В Кремле назвали незаконным продление санкций США

3 марта 2018 15:38 (UTC+04:00)

Кремль считает продление санкций США против России незаконным, они наносят вред не только народам России и США, но и миру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру", сказал Песков.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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