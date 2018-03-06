В Минобороны России назвали возможную причину падения Ан-26 в Хмеймиме

Причиной крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме могла стать техническая неисправность, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было". "Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего", — отметили в МО.

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