Лавров: Облегчение визового режима с Турцией может стать "прелюдией" к безвизовым обменам

Упрощение и облегчение визового режима для взаимных поездок граждан России и Турции может стать "прелюдией" для возвращения к безвизовым обменам. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

"Мы обсудили шаги, которые могут уже на данном этапе привести к облегчению визового режима, а в конечном счете стать прелюдией к работе по подготовке условий для возвращения к безвизовым обменам", - отметил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в вопросе о взаимном упрощении режима поездок российская сторона будет руководствоваться "приоритетностью безопасности своих граждан".

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