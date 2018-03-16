Лавров: РФ, Иран и Турция считают гуманитарные вопросы в САР приоритетными

16 марта 2018 15:40 (UTC+04:00)

Россия, Иран и Турция рассматривают проблему тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии как приоритетную, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы полностью разделяем эту проблему как приоритетную, считаем необходимым сконцентрироваться на ее решении", — заявил министр на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Лавров встретился с казахстанским президентом в Астане вместе с коллегами из Ирана и Турции, с которыми в пятницу он провел консультации по сирийскому урегулированию.

"Во многом эта (гуманитарная) проблема создается террористами, экстремистскими группировками, которые используют гражданских лиц в качестве живого щита, в том числе в Восточной Гуте. Но в Восточной Гуте за последние двое суток уже около 20 тысяч мирных граждан смогли выйти и сейчас мы решаем вместе с нашими друзьями из ООН вопрос о том, чтобы обеспечить их предметами первой необходимости в местах временного пребывания до того, как они смогут вернуться к своим очагам в Восточной Гуте, как сейчас происходит в Восточном Алеппо, куда уже около 200 тысяч жителей, вышедших оттуда по гуманитарному коридору, когда шла борьба с террористами, стали возвращаться", — добавил Лавров.

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