Путин проголосовал на выборах президента

18 марта 2018 11:22 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства, передает РИА Новости.

Отмечается, что Путин по традиции пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.

В воскресенье 18 марта в России проходят выборы президента.

Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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