С Байконура стартовала ракета "Союз-ФГ" с экипажем на корабле "Союз МС-08"

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем для работы на Международной космической станции (МКС) стартовала с Байконура, передаёт РИА Новости.

На борту "Союза" - космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Стыковку с МКС намечено провести по так называемой двухсуточной схеме 23 марта в 22:41 по московскому времени в автоматическом режиме.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что начиная с апреля 2017 года и до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам РКК "Энергия". Вместе с тем, к трем членам российского экипажа предполагается вернуться уже в сентябре 2018 года, после введения в строй МЛМ.

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