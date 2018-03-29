Россия надеется подписать контракт на поставку С-400 Индии в этом году

Россия надеется подписать контракт на поставку новейших зенитных ракетных систем С-400 Индии в этом году, заявил журналистам в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

"Там идет очень хорошая работа, связанная с подписанием контракта. Сегодня решение находится на стороне Индии. Мы его ждем… Я надеюсь", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будет ли контракт подписан в этом году.

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