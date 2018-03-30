Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане по урегулированию сирийского кризиса, сообщил МИД РФ, передает РИА Новости.

В ходе встречи в четверг, 29 марта, и состоявшегося обмена мнениями по сирийской проблематике акцент был сделан на дальнейшую интенсификацию усилий по реализации итогов Конгресса национального диалог в Сочи в январе, отмечает ведомство.

"Была подтверждена востребованность и эффективность созданного год назад Россией, Ираном и Турцией "Астанинского формата", который стал ключевым механизмом продвижения по пути нормализации обстановки в Сирии, а также содействия политико-дипломатическому урегулированию в этой стране на прочной международно-правовой базе", — сообщило министерство.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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