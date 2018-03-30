Алекперов: "Лукойл" пока не рассматривает Сирию как страну для инвестиций

30 марта 2018 11:47 (UTC+04:00)

"Лукойл", крупнейшая частная нефтяная компания в РФ, не рассматривает в ближайшие годы Сирию как страну для своих инвестиций, сообщил в интервью РИА Новости президент и совладелец компании Вагит Алекперов.

"Мы в ближайшие годы не рассматриваем Сирию как страну для инвестиций", — ответил он на вопрос, планирует ли "Лукойл" привлечь своих специалистов к строительству и восстановлению нефтегазовых объектов в Сирии.

В конце января Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии.

В феврале глава министерства энергетики РФ Александр Новак сообщил, что нефтегазовые компании РФ рассматривают возможность проведения геологоразведки (ГРР) в Сирии и восстановления существующих месторождений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава китайского МИД посетит Россию
Россия 11:37
Путин поздравил еврейскую общину страны с Песахом
Россия 11:31
Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане
Россия 11:23
Турция не станет вести переговоры с террористами в Сирии - пресс-секретарь президента
Турция 11:13
BMW отзывает 1,2 тысячи кроссоверов X3 в России‍
Россия 10:38
Абашидзе рассказал о ситуации с высылкой российского дипломата из Грузии
Россия 10:06
Россия одобрила программу четырёхлетнего сотрудничества с Кыргызстаном
Кыргызстан 09:45
Задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ в Кемерове
Россия 08:37
Белый дом: высылка из РФ дипломатов США знаменует ухудшение двусторонних отношений
США 03:22
Астронавты NASA завершили выход в открытый космос, установив оборудование на МКС
Другие страны 01:07
Россия высылает 60 американских дипломатов, им дана неделя на сборы
Россия 29 марта 21:54
Президенты Германии и Финляндии обсудили по телефону отношения ЕС и России
Европа 29 марта 17:59
Швейцария будет представлять интересы РФ в Грузии и после высылки дипломата
Европа 29 марта 17:11
Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ
Россия 29 марта 15:57
Турвозможности Азербайджана будут представлены в России
Туризм 29 марта 15:53
Лавров обсудил с президентом Афганистана экономическое сотрудничество
Россия 29 марта 15:50
В Кемерово нашли живыми трех человек, о пропаже которых заявили их родные
Россия 29 марта 15:00
Беларусь и Россия начали тестировать механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами
Беларусь 29 марта 14:58