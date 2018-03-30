Россия высылает четырех канадских дипломатов в качестве ответной меры

Россия высылает четырех канадских дипломатов в ответ на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, передает ТАСС.

Ранее в МИД РФ были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.

В конце марта ряд государств в рамках скоординированной акции объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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