МИД РФ возмущен выдачей Чехией россиянина Никулина в США

2 апреля 2018 13:44 (UTC+04:00)

Россия возмущена выдачей Чехией США россиянина Евгения Никулина, разочарована, что Прага руководствовалась не правовыми нормами, а союзнической лояльностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

"Возмущены выдачей Чехией в Соединенные Штаты Америки российского гражданина Е.А.Никулина, задержанного по запросу США и содержавшегося под стражей в Праге с октября 2016 года", — сообщило министерство.

"Разочарованы, что чешская сторона, принимая это решение, руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета "союзническую лояльность", — отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что обвиняемый в России и США в хакерстве россиянин Евгений Никулин в конце марта был отправлен из Чехии в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Также он официально заявил о своей невиновности.

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