Дипломаты КНДР и Южной Кореи напишут "Тотальный диктант" на одной площадке

12 апреля 2018 09:25 (UTC+04:00)

Дипломаты из консульских учреждений Южной и Северной Кореи напишут "Тотальный диктант" на одной площадке во Владивостоке, рассказал журналистам дальневосточный координатор акции Вячеслав Беляков, передает РИА Новости.

По его словам, в этом году во Владивостоке открыто 45 площадок, из них шесть площадок – для написания теста TruD для иностранцев.

"На специальной консульской площадке тест TruD напишут дипломатические работники из консульских учреждений разных стран. Здесь важна объединяющая миссия русского языка, потому что на этой площадке бок о бок будут писать тест TruD консульские работники из Северной и Южной Кореи… "Тотальный диктант" во Владивостоке объединяет дипломатов этих стран", — сказал Беляков.

TruD — специально разработанный тест для тех, кто изучает русский язык как иностранный.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов.

Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню из жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Желтом море столкнулись два судна
Другие страны 08:18
Новый госсекретарь США пообещал завершить эру "мягкой" политики в отношении России
США 05:11
Россия и Узбекистан договорились об увеличении частот для авиаперевозчиков
Узбекистан 11 апреля 22:42
Мнучин выступил против введения санкций в отношении госдолга России
США 11 апреля 22:22
Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Россия 11 апреля 22:17
В Facebook не видели попыток России или Китая получить данные пользователей
США 11 апреля 20:50
В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
Россия 11 апреля 20:37
Путин: РФ готова к взаимодействию с Италией с учетом ее председательства в ОБСЕ
Россия 11 апреля 19:32
Путин рассказал о постепенном возобновлении полетов в Египет
Россия 11 апреля 19:08
Генштаб ВС России гарантировал экспертам ОЗХО безопасность в Восточной Гуте
Россия 11 апреля 18:40
В Израиле поблагодарили Россию за сохранение памяти о Холокосте
Израиль 11 апреля 18:33
Посол: Россия готова упростить визовый режим для граждан Турции
Россия 11 апреля 17:54
Москва и Подмосковье голосуют на выборах президента Азербайджана
Политика 11 апреля 17:32
Полад Бюльбюль оглы: Азербайджанский народ сделает правильный выбор
Политика 11 апреля 17:23
Россия готовится к ратификации Договора о стратегическом партнерстве с Туркменистаном
Туркменистан 11 апреля 16:55
Трамп предложил России остановить гонку вооружений
США 11 апреля 16:42
Захарова ответила на заявление Трампа о готовящемся ударе США по Сирии
Россия 11 апреля 16:03
Трамп призвал Россию приготовиться к удару США по Сирии
США 11 апреля 16:02