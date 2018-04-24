Россия запросила в ВТО участие в консультациях КНР и США по стали и алюминию

24 апреля 2018 17:37 (UTC+04:00)

Россия направила запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) об участии в консультациях Китая и США по стали и алюминию в качестве третьей стороны. Как сообщил ТАСС во вторник источник, близкий к ВТО, аналогичный шаг предприняли Индия, Таиланд, Европейский союз и Гонконг.

"Гонконг (Китай), Европейский союз, Россия, Таиланд и Индия просят о присоединении к консультациям между Соединенными Штатами и Китаем в соответствии с жалобой Китая на тарифы США на сталь и алюминий, направленной в Орган по разрешению споров (ОРС)", - отметил источник, пояснив, что эти запросы мотивируются "существенными торговыми интересами по данному вопросу".

Статус третьей стороны дает право делегации "присутствовать на переговорах, слушать и излагать свою точку зрения", однако при этом она "не является участником спора как такового". Если третья сторона желает создания панели арбитров по собственным претензиям к тарифам США на сталь и алюминий, то она должна обратиться в ОРС, пояснил собеседник агентства.

Россия направила 19 апреля запрос в ВТО о проведении консультаций с США по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном. Как сообщил корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко, согласно соглашениям в рамках ВТО, сторона, чьи интересы затронуты, "имеет возможность ввести ответные меры, и одним из условий является проведение двусторонних консультаций". "Это не спор в полном понимании слова, а несколько иной трек", - подчеркнул постпред.

В соответствии с принятой в ВТО процедурой, если на консультациях не будет достигнуто соглашение о предоставлении России компенсации со стороны США, то РФ может принять ответные торговые меры. Ранее консультации в ВТО в связи с действиями США запросили Китай, Европейский союз и Индия.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В СЕ могут принять меры в отношении России из-за невыплаты взноса в бюджет
Европа 18:38
В Сети пожаловались на серьезный сбой в работе Instagram
ИКТ 18:04
ZTE ищет решение в связи с запретом США
Китай 17:29
Министр разведки Израиля усомнился, что Россия передаст Сирии С-300
Израиль 17:16
Хантсман надеется на восстановление отношений между Россией и США
Россия 17:13
Могерини не исключила военной эскалации ситуации в Сирии
Европа 15:58
ЕК оценит влияние антироссийских санкций США на европейский бизнес
Европа 15:40
Нефть торгуется на максимумах с 2014 года на опасениях санкций против Ирана
Энергетика 15:37
В МИД РФ предупредили о негативных последствиях срыва сделки по Ирану
Россия 14:42
Израиль обещал ответить, если Сирия использует С-300 против его самолетов
Израиль 14:35
Совбез РФ: Ударом по Сирии США бросили откровенный вызов системе ООН
Россия 14:24
Между Россией и Кыргызстаном особый формат отношений - посол РФ
Кыргызстан 14:11
Макрон и Трамп посадили у Белого дома привезенный из Франции саженец дуба
Европа 14:08
В Узбекистане к концу года будет действовать более 1000 российских предприятий
Бизнес 14:01
Посол США в России рассказал о желании Трампа общаться с Путиным
США 13:45
Узбекистан самая привлекательная для российского несырьевого экспорта страна - СМИ
Бизнес 12:40
Шойгу назвал удар США по Сирии нарушением международных правил
Россия 12:07
Государственный секретарь Казахстана назвала отношения с Россией примером добрососедства
Казахстан 11:54