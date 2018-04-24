Россия запросила в ВТО участие в консультациях КНР и США по стали и алюминию

Россия направила запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) об участии в консультациях Китая и США по стали и алюминию в качестве третьей стороны. Как сообщил ТАСС во вторник источник, близкий к ВТО, аналогичный шаг предприняли Индия, Таиланд, Европейский союз и Гонконг.

"Гонконг (Китай), Европейский союз, Россия, Таиланд и Индия просят о присоединении к консультациям между Соединенными Штатами и Китаем в соответствии с жалобой Китая на тарифы США на сталь и алюминий, направленной в Орган по разрешению споров (ОРС)", - отметил источник, пояснив, что эти запросы мотивируются "существенными торговыми интересами по данному вопросу".

Статус третьей стороны дает право делегации "присутствовать на переговорах, слушать и излагать свою точку зрения", однако при этом она "не является участником спора как такового". Если третья сторона желает создания панели арбитров по собственным претензиям к тарифам США на сталь и алюминий, то она должна обратиться в ОРС, пояснил собеседник агентства.

Россия направила 19 апреля запрос в ВТО о проведении консультаций с США по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном. Как сообщил корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко, согласно соглашениям в рамках ВТО, сторона, чьи интересы затронуты, "имеет возможность ввести ответные меры, и одним из условий является проведение двусторонних консультаций". "Это не спор в полном понимании слова, а несколько иной трек", - подчеркнул постпред.

В соответствии с принятой в ВТО процедурой, если на консультациях не будет достигнуто соглашение о предоставлении России компенсации со стороны США, то РФ может принять ответные торговые меры. Ранее консультации в ВТО в связи с действиями США запросили Китай, Европейский союз и Индия.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.

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