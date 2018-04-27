Лавров: Удар Запада по Сирии затруднил усилия по урегулированию

27 апреля 2018 15:43 (UTC+04:00)

Удар стран Запада по территории Сирии серьезно затруднил усилия России, направленные на налаживание процесса сирийского урегулирования, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Эти усилия, направленные на начало выполнения решений Совета безопасности (ООН), были серьезно затруднены в результате неправомерных, нарушающих международное право ударов, которые нанесли США, Великобритания и Франция по САР под предлогом применения химического оружия в сирийской провинции", — заявил Лавров после переговоров с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом.

"Мы за то, чтобы любые обвинения о применения химоружия где бы то ни было рассматривались на прочной международно-правовой, юридически обязывающей основе, в частности, в Организации по запрещению химического оружия", — добавил он.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Как сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия САР использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар. Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке МО РФ, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.

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