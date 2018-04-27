Viber планирует до конца недели восстановить доступ к мессенджеру в России

27 апреля 2018 18:40 (UTC+04:00)

Viber планирует до конца недели полностью восстановить доступ к мессенджеру в России, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Viber в СНГ Яна Рожкова.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.

В частности, начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании заявляли, что мессенджер стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram в РФ.

"Восстанавливаем полноценную работу сервиса (у некоторых пользователей наблюдались сбои при отправке фотографий и совершении звонков). Инженеры рассчитывают завершить восстановительные работы до конца недели", - сказала Рожкова.

По ее словам, компания не получала запроса от Роскомнадзора на включение мессенджера в реестр организаторов распространения информации, а также на предоставление ключей шифрования. Она напомнила, что Viber использует технологию сквозного шифрования во всех чатах и звонках, то есть сообщения поступают от отправителя к получателю в зашифрованном виде и только благодаря наличию ключей на устройствах пользователей расшифровываются.

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