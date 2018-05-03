Лавров: США фактически ведут курс на развал Сирии

3 мая 2018 10:16 (UTC+04:00)

США продолжают активно "обустраиваться" на восточном берегу Евфрата в Сирии, фактически Вашингтон ведет курс на развал этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Хотя в Госдепартаменте США и Белом доме клятвенно заверяли, что их единственная цель – изгнать из этой страны террористов, на практике США сейчас активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата, фактически ведут курс на развал Сирии. Такой курс поощряют и отдельные союзники США", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".

Ситуацию в Сирии он упомянул как пример в связи с вопросом о расхождении между риторикой и реальными действиями Вашингтона в политике по отношению к России.

"К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуацией – причем применительно не только к российско-американским отношениям, но и к другим международным темам, – когда звучащие в Вашингтоне заявления не соответствуют реальным действиям", — отметил министр.

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