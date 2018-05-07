Глава МИД Франции: Изоляция России не пойдет на пользу ни Москве, ни Западу

7 мая 2018 15:34 (UTC+04:00)

Изоляция России не пойдет на пользу ни самой РФ, ни Западу. Об этом заявил в понедельник в Берлине глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Маасом, сообщает ТАСС.

"Изоляция РФ, которую, возможно, желают по внутриполитическим причинам, была бы не на пользу ни РФ, ни нам", - сказал он.

Ле Дриан утверждал, что Россия "является непростым партнером". "Есть целый ряд тем, которые нужно обсудить", - подчеркнул министр. По его мнению, Запад должен придерживаться двойной стратегии - оставаться непреклонным в своих требованиях к Москве и сохранять готовность к диалогу.

В свою очередь Маас подчеркнул, что ФРГ заинтересована в диалоге с Россией. "Мы знаем, что Россия должна оставаться частью решения ряда проблем, которые мы обсудили сегодня. Поэтому мы добиваемся диалога", - сказал глава МИД ФРГ.

"Но мы также ожидаем [от России] конструктивного вклада в решение проблем", - отметил он, отвечая на вопрос об ожиданиях относительно нового срока президента РФ Владимира Путина.

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