Лавров встретился с советником Трампа по нацбезопасности

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона проходят в Москве, передает РИА Новости.

Несколько минут назад кортеж автомобилей американской дипмиссии въехал на территорию Дома приемов МИД России. Встреча Лаврова и Болтона проходит в закрытом режиме, пресса не была аккредитована даже на протокольную часть.

Также в среду Болтон будет принят в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по его словам, основные контакты у советника Трампа по нацбезопасности пройдут в российском Совбезе.

В Вашингтоне, анонсируя визит, заявили, что Болтон обсудит с российскими партнерами "потенциальную встречу" между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В Москве пока не подтверждают, но и не опровергают подготовку встречи на высшем уровне.

Как неоднократно подчеркивали в Москве, к встрече глав двух держав необходимо сформулировать позитивную содержательную часть, а сама повестка таких переговоров должна быть "всеобъемлющей". Российская сторона намерена обсудить вопросы международной стабильности и безопасности, тематику разоружения, ситуацию вокруг КНДР и иранской ядерной программы, двусторонние отношения, сирийскую проблематику и палестино-израильское урегулирование.

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