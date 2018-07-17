Россия намерена участвовать в реформировании ВТО

17 июля 2018 19:34 (UTC+04:00)

Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в адаптации к новым экономическим вызовам и условиям торговли, Россия намерена активно участвовать в реформировании организации, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.

Накануне в понедельник глава Евросовета Дональд Туск призвал Россию, США и Китай приступить к скорейшему реформированию ВТО, не разрушать мировой порядок и не начинать торговых войн.

"Для выстраивания более эффективной работы ВТО действительно нуждается в адаптации к современным экономическим вызовам и меняющимся условиям торговли. Этому может существенно способствовать как институциональное реформирование организации, так и обновление многосторонних правил торговли", — сообщили РИА Новости в министерстве на просьбу прокомментировать заявление Туска.

В министерстве отметили, что необходимо провести оптимизацию базовых функций ВТО, включая работу механизма по разрешению торговых споров; обеспечение своевременного и неукоснительного выполнения членами ВТО своих обязательств в организации; усиление переговорной функции организации. "О необходимости реформирования организации давно говорят многие члены ВТО, в том числе Россия. Намерены активно участвовать в работе по повышению эффективности функционирования организации", — добавили в Минэкономразвития.

Россия последовательно акцентирует внимание на важности соблюдения "правил игры" в мировой торговле и отмечает отсутствие альтернатив ВТО, подчеркнули в министерстве.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".

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