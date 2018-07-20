Министры обороны России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии

20 июля 2018 19:46 (UTC+04:00)

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман договорился с российским коллегой Сергеем Шойгу о более тесной координации военных двух стран в Сирии, обсудив в телефонном разговоре ситуацию на Голанских высотах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского военного ведомства.

Беседа состоялась на фоне возвращения к границам Израиля сирийских правительственных войск, вытесняющих отряды оппозиции из юго-западных районов страны.

"Министр обороны Либерман и его российский коллега Сергей Шойгу обменялись мнениями о ситуации в Сирии и предметно обсудили сложную обстановку на протяжении Голанских высот", — говорится в пресс-релизе.

Министры договорились о "более тесной координации между израильской армией и российскими военными, дислоцированными в Сирии, а также о продолжении диалога на различных уровнях в ближайшие дни".

Ранее в пятницу ситуацию в Сирии обсудили в телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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