Товарооборот России и Индии вырос на 26%

27 июля 2018 02:02 (UTC+04:00)

Товарооборот России и Индии вырос в 2017 году на 24% и еще на 26% в первые пять месяцев этого года, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в четверг в рамках саммита БРИКС в Йоханнесбурге, пишет ТАСС.

"Я вспоминаю ваш визит в Сочи, у нас состоялись очень хорошие, добрые, дружеские и содержательные переговоры. Сейчас мы готовимся к моему визиту в Индию в октябре этого года. <...> Наши усилия небезуспешны. Товарооборот растет: в прошлом году вырос на 24%, а за первые пять месяцев этого года - еще на 26%", - сказал президент РФ.

Моди в свою очередь также положительно отозвался о своем майском визите в РФ. "Я с теплотой вспоминаю свой визит в Сочи, и тот факт, что мы все время были вместе, говорит о том, что наша дружба только крепнет", - сказал он.

Он также поздравил Россию с успешной организацией чемпионата мира по футболу. "Россия всегда была известна своими спортивными достижениями, но после проведения чемпионата мира по футболу Россия продемонстрировала всему миру свои организационные способности, и весь мир собственными глазами смог увидеть, как Россия успешно провела этот чемпионат, что еще больше укрепило ее образ во всем мире", - сказал Моди.

Встреча Путина и Моди началась ближе к полуночи - рабочий день российского президента на саммите затянулся допоздна. "Не спать", - с улыбкой сказал Путин присутствующим на встрече, войдя в комнату переговоров.

До встречи с премьер-министром Индии Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, с коллегами из Аргентины, Анголы, Турции, Замбии - Маурисио Макри, Жоау Лоуренсу, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эдгаром Лунгу.

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