Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

10 августа 2018 18:52 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество и его перспективы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран. Дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры государств также рассмотрели график контактов на различных уровнях.

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