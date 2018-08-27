Сотрудники СК России прибыли в ЦАР для выяснения обстоятельств гибели журналистов

Сотрудники Следственного комитета (СК) России прибыли в понедельник в Банги - столицу Центральноафриканской Республики (ЦАР) для расследования обстоятельств убийства трех российских журналистов, которое произошло в конце июля близ города Сибю. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в ЦАР.

"Сотрудники Следственного комитета прилетели сегодня в Банги. Они ознакомятся с материалами, которые удалось собрать следователям ЦАР. Кроме того, российские следователи встретятся с генпрокурором ЦАР при апелляционном суде города Банги", - отметил дипломат.

"Возможно, с помощью наших следователей удастся выяснить что-то новое, в частности, кто именно контактировал с российскими журналистами во время их поездки", - продолжал он. По словам собеседника агентства, "официальной версией гибели журналистов остается убийство с целью ограбления".

31 июля российская дипмиссия в ЦАР сообщила о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. Позже МИД РФ заявил, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд как туристический и следовали на территорию республики для работы над документальным фильмом.

СК по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье "Убийство" и заявил о решении направить в ЦАР следственную группу.

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