В Челябинской области девять человек пострадали в ДТП с грузовиком

28 августа 2018 00:01 (UTC+04:00)

Грузовик МАЗ вечером в понедельник в Челябинской области врезался в стоящий фургон Volkswagen Crafter, пострадали девять человек, передает РИА Новостис со ссылкой на ГУМВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник примерно в 22.10 местного времени на девятом километре автодороги Бишкиль – Варламово.

"Водитель автомобиля МАЗ, 1967 года рождения, ехавший из Пласта в Челябинск, по неустановленным причинам совершил наезд на стоящий фургон с людьми Volkswagen Crafter. В результате ДТП травмы получили девять человек, находившихся в микроавтобусе, включая водителя", — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, уточняет полиция.

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