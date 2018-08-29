Лавров подтвердил, что Россия поддерживает контакты с США по ситуации в районе Идлиба

29 августа 2018 17:22 (UTC+04:00)

Москва поддерживает контакты с Вашингтоном по ситуации в районе сирийского Идлиба, в том числе по вопросу готовящейся провокации с использованием химического оружия. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Что касается наших контактов с американцами по этому вопросу, то да, такие контакты ведутся. Эту тему затрагивал [госсекретарь США] Майкл Помпео, когда звонил мне по телефону несколько дней назад. Эту же тему затрагивал [помощник президента США по национальной безопасности] Джон Болтон на встрече с [секретарем Совета безопасности РФ] Николаем Патрушевым в Женеве. Используется для обсуждения, в том числе и этого вопроса, канал между военными", - подчеркнул министр.

США отвергают данные России о готовящейся террористами провокации с химическим оружием в Идлибе, но не могут подтвердить свою позицию, заявил Сергей Лавров.

"Мы приводим все больше и больше фактов, которые подтверждают готовящуюся постановку применения правительством Сирии химического оружия. Наши партнеры заявляют, что это неправда, но ни одного факта в обоснование своей позиции привести не могут. Судите сами", - сказал Лавров.

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