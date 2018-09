Boeing загорелся после посадки в Сочи (ВИДЕО)

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после посадки в Сочи, эвакуированы 160 человек, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"При посадке в аэропорту Сочи Boeing 737, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся", — сказал собеседник агентства. Как рассказали в Utair, лайнер скатился в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель.

В региональном управлении МЧС уточнили, что информация о ЧП поступила в 02:59 по местному времени (совпадает с московским). К тушению пожара привлекли пять единиц техники, в 03:25 возгорание удалось локализовать, а через час — ликвидировать. Носовая часть воздушного судна получила повреждения.

Представитель экстренных служб также сообщил, что четверо из шести пострадавших госпитализированы, в МЧС позднее уточнили, что они обратились к медикам за помощью, но отказались от госпитализации.

Это второй подобный инцидент за последние десять дней. Утром 22 августа Ту-204 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Уфы в в Сочи с 204 пассажирами на борту, был вынужден вернуться в аэропорт столицы Башкортостана из-за возгорания левого двигателя. Никто из пассажиров не пострадал. В Росавиации заявляли, что пожар в двигателе самолета произошел из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления.



Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.