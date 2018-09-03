Сергей Лавров: Трамп и Помпео понимают, что с Россией необходимо ладить

3 сентября 2018 11:58 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео понимают, что ладить с Россией входит в интересы Вашингтона, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Очень важное значение имеют личные контакты. Я присутствовал на встрече президента (России Владимира) Путина с президентом (США Дональдом) Трампом, я общался с госсекретарями (Рексом) Тиллерсоном и (Майком) Помпео. Это люди, которые, по-моему, понимают необходимость ладить с нами, как они говорят, в интересах Соединенных Штатов, в том числе", — сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

По его словам, американские компании заинтересованы в российском рынке и экономический интерес США на перспективу не может игнорировать потенциал российского рынка и потенциал сотрудничества с РФ.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

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