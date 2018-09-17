В Сочи началась встреча Путина и Эрдогана

Встреча президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом началась в Сочи, главной темой беседы двух лидеров, как ожидается, станет ситуация в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.

Путин и Эрдоган, переговоры которых проходят в сочинской резиденции российского лидера Бочаров ручей, беседуют спустя 10 дней после саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране. Как пояснил журналистам перед вылетом в Сочи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это связано с ситуацией в Идлибе, обстановка вокруг которого остается острой, а в подходах к ней у сторон имеются различия. На саммите в Тегеране стороны приняли Тегеранскую декларацию, однако поспорили о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

В свою очередь Эрдоган накануне вылета в Сочи заявил, что Анкара готова предпринять совместные с РФ шаги по борьбе с террористическими группировками в сирийском Идлибе. "Во время переговоров в Тегеране (на саммите РФ-Турция-Иран по Сирии 7 сентября) я увидел у Путина более позитивный подход. Надеюсь, что его Россия будет придерживаться и дальше. Давайте вместе предпринимать шаги против террористов, отделив их от умеренной оппозиции. Но давайте не будем бомбить (Идлиб) под надуманным предлогом – вот то, что мы хотим", — сказал Эрдоган в интервью турецким журналистам.

Он отметил, что итоги переговоров с Путиным будут важны для перспектив урегулирования сирийского кризиса. "У меня также запланированы визиты на Генассамблею ООН (в США) и в Германию в конце месяца. Надеюсь, что с помощью позитивных решений, принятых на этих встречах, мы выведем ситуацию на новый уровень", — сказал президент Турции.

По его словам, в последние дни в Идлибе в результате дипломатических усилий ситуация частично нормализовалась, однако пока она не является удовлетворительной.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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