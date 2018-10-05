Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400

5 октября 2018 14:38 (UTC+04:00)

Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает в птяницу РИА Новости.

Соответствующее соглашение стороны заключили во время визита Владимира Путина в Индию.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили приверженность двух стран развитию военно-технического сотрудничества, которое имеет долгую историю, носит доверительный и взаимовыгодный характер.

Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется Индии в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

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