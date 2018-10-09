Россия призвала ЮНЕСКО принять участие в реставрации памятников в Сирии

Россия призывает ЮНЕСКО включиться в работу по реставрации разрушенных памятников в сирийских Алеппо и Пальмире. Об этом заявил постоянный представитель России в международной организации Александр Кузнецов, передает во вторник РИА Новости.

"Мир нуждается в ЮНЕСКО там, где никто другой не может ее заменить. Одним из наиболее актуальных направлений считаем осуществление стратегии по защите культуры и поощрению культурного плюрализма в случае вооруженного конфликта", — подчеркнул дипломат, выступая в ходе 205-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Он напомнил, что организация начала проект по возрождению старого города иракского Мосула, однако отметил, что "не менее насущна задача восстановления культурного наследия Сирии".

"Призываем ЮНЕСКО включиться в работу по реставрации разрушенных террористами памятников Пальмиры и Алеппо", — сказал Кузнецов.

Постпред отметил, что российские эксперты уже провели значительную подготовительную работу, создали 3D-модель городища Пальмиры. Кузнецов добавил, что Эрмитаж готов принять на стажировку группу сирийских реставраторов.

"Мы ожидаем от ЮНЕСКО практических шагов по наполнению содержанием подписанного в октябре 2017 года меморандума между организацией и Эрмитажем по вопросу об охране и восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов, в частности — на Ближнем Востоке", — заключил он.

Год назад, 9 октября 2017 года, в Париже был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным Эрмитажем и ЮНЕСКО. ЮНЕСКО и Эрмитаж договорились "осуществлять совместные проекты в целях содействия защите культурных ценностей в районах, затронутых чрезвычайными ситуациями, особенно на Ближнем Востоке".

В документе говорилось, что стороны будут оценивать ущерб, нанесенный культурным ценностям, разрабатывать оперативные планы для обеспечения безопасности пострадавших культурных ценностей, а также восстанавливать поврежденные движимые и недвижимые объекты.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС России продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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